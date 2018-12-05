الرياض 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :رسالة ملكية إلى أمير الكويتخادم الحرمين يواسي جورج دبليو بوش هاتفياًاعتماد 400 مليون ريال ميزانية لتنفيذ 120 مدرسة بالمملكة .. مجلس الوزراء: مرحباً بقادة العشرين في 2020مولي العهد يعزز الدور القيادي للمملكة إقليمياً ودولياًالجزائر أرضية خصبة لانطلاق الفرص الاستثماريةالسلمي: جولة ولي العهد الناجحة عكست المكانة الرفيعة والتقدير الكبير للمملكة في العالمانتقادات لأداء "السعودية" ودعوة لرفع كفاءة استخدام الطائرات للحد من الهدر والخسائر .. شوريون يطالبون بسداد عجز التأمينات ودعم جمعية المتقاعدينمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض قياس أداء الأجهزة العامةأمير الرياض يفتتح مؤتمر مهارات المستقبلنائب أمير الرياض يشرّف حفل سفارة كازاخستان لدى المملكةوزير الطاقة يرأس وفد المملكة لقمة الدول الأطراف في مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخمجلس الوزراء الفلسطيني يُثمن موقف المملكةالنائب العام: جولاتنا الميدانية لترسيخ الإنجاز وتحري العدالةقرقاش: محادثات السويد فرصة لنجاح الحل السياسي المستدام في اليمنانتهاكات الانقلابيين تطال «حقوق الإنسان».. والمفوضية تنتقل إلى عدناتفاق لتبادل أسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيينإعلان المرشحين للحقائب الوزارية بالعراققلق من تبعات احتجاجات باريس على أمن واستقرار فرنسا وأوروبا .. شغب «السترات الصفراء» يصل سياسات ماكرونفرنسا تعلق زيادة ضريبة الوقود ستة أشهرمجلس الأمن يبحث تجربة إيران الصاروخية.. الثلاثاءواشنطن تدعو «الأوروبي» لمعاقبة طهران// يتبع//06:02ت م0003