عام / الصحف السعودية
الأربعاء 1440/3/27 هـ الموافق 2018/12/05 م واس
الرياض 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
رسالة ملكية إلى أمير الكويت
خادم الحرمين يواسي جورج دبليو بوش هاتفياً
اعتماد 400 مليون ريال ميزانية لتنفيذ 120 مدرسة بالمملكة .. مجلس الوزراء: مرحباً بقادة العشرين في 2020م
ولي العهد يعزز الدور القيادي للمملكة إقليمياً ودولياً
الجزائر أرضية خصبة لانطلاق الفرص الاستثمارية
السلمي: جولة ولي العهد الناجحة عكست المكانة الرفيعة والتقدير الكبير للمملكة في العالم
انتقادات لأداء "السعودية" ودعوة لرفع كفاءة استخدام الطائرات للحد من الهدر والخسائر .. شوريون يطالبون بسداد عجز التأمينات ودعم جمعية المتقاعدين
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض قياس أداء الأجهزة العامة
أمير الرياض يفتتح مؤتمر مهارات المستقبل
نائب أمير الرياض يشرّف حفل سفارة كازاخستان لدى المملكة
وزير الطاقة يرأس وفد المملكة لقمة الدول الأطراف في مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ
مجلس الوزراء الفلسطيني يُثمن موقف المملكة
النائب العام: جولاتنا الميدانية لترسيخ الإنجاز وتحري العدالة
قرقاش: محادثات السويد فرصة لنجاح الحل السياسي المستدام في اليمن
انتهاكات الانقلابيين تطال «حقوق الإنسان».. والمفوضية تنتقل إلى عدن
اتفاق لتبادل أسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين
إعلان المرشحين للحقائب الوزارية بالعراق
قلق من تبعات احتجاجات باريس على أمن واستقرار فرنسا وأوروبا .. شغب «السترات الصفراء» يصل سياسات ماكرون
فرنسا تعلق زيادة ضريبة الوقود ستة أشهر
مجلس الأمن يبحث تجربة إيران الصاروخية.. الثلاثاء
واشنطن تدعو «الأوروبي» لمعاقبة طهران
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