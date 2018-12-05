وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان ( رفعة المكانة ): ليس سهلاً أن تصل الدول إلى مكانة رفيعة في المجتمع الدولي، وأن تحظى باحترامه وتقديره، وتعتبره شريكاً فاعلاً لا غنى عنه في رسم التوجهات الدولية السياسية منها والاقتصادية، ذاك الأمر لا يتم إلا باستحقاق وأدوار ومواقف تم البناء عليها لنيل ثقة المجتمع الدولي على اختلاف توجهاته وسياساته وأهدافه.وواصلت : مكانة المملكة في المجتمع الدولي التي دائماً ما نتحدث عنها تم بلوغها على أسس صلبة من المواقف المتزنة متمثلة في الحكمة السياسية والنظرة الاقتصادية بعيدة المدى المدعومة بتخطيط آني يستشرف المستقبل ويعمل من أجله في الحاضر، ذلك ما أكدت عليه جولة الأمير محمد بن سلمان العربية، وحضوره قمة مجموعة العشرين، ففي شقها العربي جاءت الجولة لتؤكد حرص المملكة الدائم على تكريس أواصر العمل العربي المشترك الذي يصب في مصلحة الأمة العربية وشعوبها ونموها وازدهارها، الذي هو مبدأ دائم في استراتيجية السياسة السعودية لا تحيد عنه، فالمملكة هي القادرة على لمّ الشمل وتوحيد الصف العربي في مواجهة العقبات التي تواجهه وتعيق تحقيقه، أما الشق الدولي لجولة سمو ولي العهد الذي تمثل في حضور قمة العشرين في الأرجنتين فقد أكد المؤكد وعزز المعروف عن الثقل السياسي والاقتصادي للمملكة كشريك يعتد به ويعتمد عليه في صياغة القرار الدولي، وما استضافة المملكة لأعمال القمة للعام 2020م، وانضمام المملكة إلى لجنة الترويكا في مجموعة العشرين إلا دليلاً آخر على المكانة التي تحظى بها بلادنا والتي بلغتها عن جدارة واستحقاق وعمل دؤوب من أجل صالح الأمتين العربية والإسلامية والمجتمع الدولي.// يتبع //06:02ت م0004