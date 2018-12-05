طرابلس 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم لقاء رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فيدريكا موغريني بمقر المفوضية الأوروبية، مبينة دعم الاتحاد الأوروبي خطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة التي تقضي بعقد الملتقى الوطني الجامع في الأسابيع الأولى من العام الجديد.وأشارت إلى لقاء نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية أحمد معيتيق مع سفير المملكة المتحدة لدى دولة ليبيا فرانك بيكر لبحث العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين.ونقلت تصريحات الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العميد أحمد المسماري أن الهلال النفطي تحت السيطرة الكاملة، وباستطاعتنا حمايته، ورصد تحركات المجموعات الإرهابية في منطقة جنوب شرق بني وليد و في منطقة سدادة.وبينت إعلان رؤساء النقابات بالجامعات الليبية، استمرار النقابة بالإضراب في جميع الجامعات الليبية إلى حين النظر بمطالب الموظفين.وتطرقت إلى إعلان المنظمة الدولية للهجرة، عن نزوح 222 عائلة من مدينة الجفرة وسط ليبيا إلى بلدة الفقهاء جنوب البلاد الأسبوع الماضي، بسبب اندلاع أعمال عنف في المنطقة، مما جعلتهاغير آمنة، مؤكدة أن فرقها قامت بدعم من الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي بتقديم المواد غير الغذائية بما فيها المراتب والبطانيات إلى الأسر النازحة في الفقهاء، للأسر المتضررة .وعرجت صحف ليبيا على تأكيد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستلوتنبيرغ استعداد الحلف للمساهمة في دعم جهود حكومة الوفاق الوطني في ليبيا لبناء مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية، مشيرًا إلى أن الحلف يدعم جهود بعثة الأمم المتحدة وخطة عمل المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة لتحقيق حل سياسي يوحد مؤسسات الدولة وينهي حالة الصراع والانقسام.// انتهى //07:18ت م0006