سدني 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسضرب زلزال قوّته 7,5 درجات على مقياس ريختر قبالة أرخبيل كاليدونيا الجديدة الفرنسي ، اليوم ، ما استدعى تحذيرا من حدوث تسونامي.وقال مركز التحذيرات من التسونامي في المحيط الهادي إنه "من الممكن حدوث أمواج تسونامي خطيرة على الشواطئ الواقعة في نطاق 1000 كيلومتر من مركز الزلزال".ونصحت سلطات كاليدونيا الجديدة مواطنيها بضرورة توخي الحذر فيما أصدرت السلطات النيوزيلندية تحذيراً مماثلاً.// انتهى //08:46ت م0010