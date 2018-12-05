القاهرة 27 ربيع الأول 1440هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مباحثاته مع رئيس الاستخبارات الوطنية الأمريكي دانيل كوتس، أهمية تعزيز التعاون الراسخ بين البلدين في كل المجالات، خاصة جهود مكافحة الإرهاب، منوها بالتنسيق والتشاور بين القاهرة وواشنطن، إزاء القضايا الإقليمية والدولية والسعي لإيجاد تسويات سياسية لأزمات الشرق الأوسط.وواكبت تطورات الأوضاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طولكرم.وأشارت صحف الأربعاء إلى أن الحكومة اليمنية وقعت اتفاقا مع المليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران لتبادل مئات الأسرى بين الطرفين، وذلك قبل اجتماع الأطراف اليمنية المتحاربة بالسويد والمتوقع عقده خلال اليومين المقبلين، لبحث إطار عام للسلام.وعرجت على إعلان رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، تعليق الضريبة التي كان من المقرر فرضها على الوقود اعتبارا من يناير المقبل ولمدة ستة أشهر.وذكرت أن الحدود اللبنانية الإسرائيلية شهدت تصعيداً بعدما أعلن جيش الاحتلال إطلاق حملة عسكرية تحت إسم درع الشمال .// انتهى //10:02ت م0014