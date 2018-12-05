عرعر 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسعقد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية أمس، اجتماعاً لمتابعة ومناقشة خطة الحج لهذا العام 1440هـ, وذلك في مقر الفرع بمدينة عرعر.وفي بداية الاجتماع، أكد المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الحدود الشمالية مطارد بن دخيل العنزي، أهمية الاستعداد المبكر لعمل الفرع، وتلافي السلبيات في المشاركات السابقة، حتى يكون العمل على أكمل وجه، كما تم مناقشة عدداً من المحاور المطروحة على جدول الأعمال، وتم اتخاذ عدداً من التوصيات.من جانبه، أفاد المدير العام لفرع الوزارة مطارد العنزي أن الله اختص المملكة بخدمة الحجاج والزوّار والمعتمرين، ما جعلها تحظى بمكانة مرموقة على مستوى العالم الإسلامي، مبيناً أن المسؤولية مضاعفة على من يعمل في المنافذ الحدودية، لأنهم أشبه بالسفراء لبلادهم، لذلك يجب اختيار الكفاءات التي تعكس صورة إيجابية عن المملكة، مشدداً على اقتصار العاملين على مهامهم الموكلة بهم.// انتهى //10:14ت م0015