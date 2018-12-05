الرياض 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسأكد نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد، أهمية نشر ثقافة التطوع في عقول الشباب بوصفهم الحاضر الجميل والمستقبل المشرق ، وإلى ضرورة تبادل الخبرات والتجارب بين الجهات التطوعية ، والعمل على تشجيع وتكريم الجهات المساهمة والداعمة للجهود التطوعية.وأوضح في حديث لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، الذي يحتفي به العالم اليوم المصادف للخامس من شهر ديسمبر من كل عام اعترافا بملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم الذين يجودون بوقتهم ومواهبهم للتصدي للتحديات العالمية، حيث يعملون في مجتمعاتهم المحلية على التكيف مع تغير المناخ والحد من الفقر كمتطوعين يدعمون القضايا العالمية المتمثلة في تحقيق السلام والعدالة والأهداف الإنمائية للألفية، أن الحركة الكشفية مبنية أساساً على تقديم الخدمة التطوعية، وقد أولتها منظمة الأمم المتحدة اهتماما متزايداً ، مُشيراً الى أهمية العمل التطوعي الذي من خلاله يتم التعرف على الفجوات الموجودة في نظام الخدمات بالمجتمع، وتجريب طرق جديدة لتلبية احتياجات المجتمع، وإكمال العمل الحكومي وتدعيمه لصالح المجتمع، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للأفراد للاشتراك في اتخاذ القرارات الخاصة بهم، وإبراز الصورة الإنسانية للمجتمع وتدعيم التكامل بين أفراد المجتمع، وهو ما يتناغم مع رؤية الاستراتيجية الكشفية العالمية من أنه بحلول عام 2023 ستكون الكشافة الحركة التربوية الشبابية الرائدة في العالم، لتمكين 100 مليون من الشباب ليكونوا مواطنين فاعلين في إحداث التغيير الايجابي في مجتمعاتهم بناء على القيم المشتركة ، ويتفق مع رؤية الكشافة السعودية وأهدافها وتطلعاتها، ويتفق مع رؤية المملكة 2030 التي لم تغفل جانب تطوير العمل التطوعي، ورفع نسبة عدد المتطوعين وهو ما يدل على اهتمام الدولة بالإنسان باعتباره الوسيلة الرئيسة للتنمية وغايتها، خاصة وأن تجربة العمل التطوعي في المملكة تنطلق من إدراك عميق وإيمان بأهمية العمل التطوعي ودوره في بناء المستقبل حيث وفرت حكومتنا الرشيدة مناخاً ايجابياً ساعد على نموه كما ان له مكانته في خطط التنمية.ودعا الفهد المهتمين بالعمل التطوعي إلى الاستفادة من توصيات المؤتمر العالمي ( الكشفية والعمل التطوعي ) الذي نظمته الجمعية خلال الفترة 1-3 / 6 / 1438هـ , وإلى أهمية أن تقوم جميع قطاعات الجمعية بتفعيل ذلك اليوم من خلال تفعيل المنهج الكشفي، ومجالات المشروع الكشفي العالمي رسل السلام، والمشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة وحمايتها، سواء بالتنفيذ أو التوعية لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا اليوم .وأفاد الفهد في ختام حديثه أن الأعمال التطوعية التي يقوم به المتطوعين العاملين مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني يهدفون من ذلك العمل إلى تقليل المشكلات التي تواجه المجتمعات، وتنمية روح المشاركة في المجتمع ومواجهة السلبية واللامبالاة، والإسراع في التنمية وتعويض التخلف .// انتهى //10:15ت م0016