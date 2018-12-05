بريدة 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسنجح قطاع توزيع المياه بالإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة القصيم في رفع نسبة الأحياء المستفيدة من الضخ الكافي بمدينة بريدة على مدار الساعة إلى 42 % لأحياء المدينة تشمل 28 حياً يتم تغذيتها بخدمات المياه.وأكد قطاع توزيع المياه أن عمليات رفع نسبة الضخ المستمر جاءت دون اللجوء لزيادة كميات المياه المنتجة، إضافة إلى انخفاض معدل بلاغات الصيانة اليومية بنسبة 25 % مما أسهم في تقليل تكاليف الصيانة.وبين أن عدد المشتركين بمدينة بريدة يتجاوز 72 ألف مشترك، وتعمل الإدارة خلال الفترة المقبلة على التوسع التدريجي في نطاق التغذية بنظام الضخ الكافي ليشمل المحافظات كافة، وفق البرامج والخطط لرفع الكفاءة التشغيلية، بهدف ضمان إيصال المياه بصورة كافية، فضلاً عن رفع مستوى الخدمة المقدمة للعملاء.وتأتي هذه الجهود تطبيقًا لاستراتيجية المياه في تنفيذ مبادرات التحول الوطني وفقًا لرؤية المملكة التي تستهدف رفع مستوى تغطية خدمات المياه، وتسهيل عملية حصول المستهلكين لاحتياجاتهم من مياه الشرب.يذكر أن الادارة العامة لخدمات المياه بالقصيم نجحت في وقت سابق من تحقيق زيادة جديدة في تلبية الطلب على المياه بمحافظات المذنب والبدائع وعيون الجواء ورياض الخبراء والشماسية وذلك برفع نسبة الضخ الكافي في هذه المحافظات إلى 100 % لتخدم أكثر من 170 ألف مستفيد وعلى مدار الساعة .// انتهى //11:59ت م0045