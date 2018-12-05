إسلام آباد 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واساهتمت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم بتأكيد باكستان العزم على دعم عملية المصالحة الأفغانية، وترحيبها برغبة الولايات المتحدة الأمريكية في معالجة النزاع الدائر في أفغانستان عبر التسوية السياسية.وأبرزت إعلان الجيش الباكستاني عن استمراره في مكافحة الإرهاب الداخلي حتى القضاء على الإرهاب بشكل كامل.وتناقلت شطب عدد من الدول الأوروبية اسم باكستان من قائمة الدول التي تعتبر خطيرة للسياح والمستثمرين الأجانب.وتابعت الجهود التي تبذلها الحكومة الباكستانية لمعالجة الأزمة الاقتصادية وتحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني.وأشارت إلى تكثيف سلطات البيئة في باكستان جهودها للحد من التلوث البحري قبالة السواحل .أفغانياً تناقلت صحف باكستان أنباء مقتل قيادي في حركة طالبان مع خمسة من مرافقيه بغارة لطائرة أمريكية بدون طيار.وفي الشأن الدولي تابعت تطورات الوضع في فرنسا في ظل الاحتجاجات الجارية منذ أيام والتي بدأت تؤثر سلباً على اقتصاد البلاد.// انتهى //12:09ت م0048