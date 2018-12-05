ينبع 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسدشن مدير التعليم بمحافظة ينبع الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي اليوم، انطلاق مبادرة " لبدنك عليك حق "،وتُعنى بالجودة البدنية والصحية في المجتمع المدرسي، وإبراز دور التعليم عبر التربية البدنية في بناء مجتمع ينعم بنمط حياة صحي ومحيط اجتماعي تفاعلي إيجابي .وأفاد مدير الإشراف التربوي بتعليم المحافظة معوض الذبياني،أن المباردة تشمل حزمة من الفعاليات والمسابقات طيلة العام الدراسي في مختلف المدارس،في حين سيكرم في ختامها أبرز المشاركين والبرامج المقدمة.وأشار إلى أن المبادرة مرتبطة بالأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 التي تركز على زيادة نسبة ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية بشكل منتظم .// انتهى //12:09ت م0049