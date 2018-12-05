المدينة المنورة 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق05 ديسمبر 2018 م واساحتفلت إدارة التعليم بالمهد اليوم, ممثلة في قسم التربية الخاصة بمدارس البنين والبنات باليوم العالمي للإعاقة, وذلك تحت شعار "تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان الشمول والمساواة ".وأوضح رئيس قسم التربية الخاصة بتعليم المهد محمد عبدالرحمن المورقي أهمية البرنامج في التعريف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات, وضرورة تفعيل الدور التوعوي والثقافي لدى فئات المجتمع المختلفة, وتوفير الدعم النفسي والمعنوي والاجتماعي لذوي الإعاقة واسرهم.//انتهى//13:36ت م0092