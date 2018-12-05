الدمام 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسدشّن مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشلعان، اليوم مبادرة "ريادي" في نسختها الجديدة للعام الدراسي الحالي 1440هـ ، التي تهدف إلى تثقيف الطلبة بريادة الأعمال والوعي المالي وثقافة الادخار، وذلك في مقر إدارة تعليم المنطقة بالدمام.وأوضح الدكتور الشلعان خلال تكريمه عدد من الطلاب الفائزين بمبادرة ريادي للعام الدراسي الماضي، أن الفوز بالجوائز بحد ذاته لا يشكل حجر الزاوية، بقدر ما نسعى إلى خلق أفاق أوسع أمام الطلبة ونشر ثقافة التميز لتكون خارطة طريق أمامهم، معربا عن الشكر الجزيل للقيادة الرشيدة - أيدهما الله - على دفع عجلة التعليم وجعلها بين صفوف الدول المتقدمة ، وشكر كذلك معالي وزير التعليم ومعالي نائبه لمتابعتهم الدقيقة ودعمهما لفرق العمل القائمين على نجاح مبادرة ريادي التي تعد أحد مبادرات التحول الوطني.من جهته أثنى المساعد للشئون التعليمية الدكتور سامي العتيبي على كل من شارك وأبدع في المبادرة ، متطلعاً لنيل الطلبة للمراكز الأولى في النسخ القادمة ووضع تعليم المنطقة في الصدارة.بدوره استعرض رئيس قسم البرامج العامة والتدريب في تعليم الشرقية محمد الشهري أبرز أهداف المبادرة التي تركِّز على الاقتصاد المزدهر من خلال توفير الفُرَص للطلبة عبر بناء منظومة تعليمية مرتبطة باحتياجات سوق العمل، وتنمية الفُرَص لروَّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة كرافد مهم وحيوي للاقتصاد؛ لتكوين منظومة استراتيجية متكاملة لتثقيف النشء من طلاب وطالبات بمهارات سوق العمل، وتحفيزهم على الدخول في عالم ريادة الأعمال في المستقبل.// انتهى //13:37ت م0093