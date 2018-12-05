الدمام 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسافتتح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم ورشة عمل نظم الري وتقنية المياه المعالجة لأعمال التشجير ، التي تنظمها الأمانة على مدى يومين ، بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بالمنطقة المهندس طارق بن عبد الله الملحم .وبين الجبير أن الورشة تهدف الى التعرف على نظم شبكة الري وصيانتها واستخدام تقنياتها الحديثة في مجال الري ، وكذلك استخدام مياه الصرف الصحي المعالج التي أصبحت الحاجة ملحه في استخدامها لري المزروعات كمصدر متجدد وغير تقليدي للمياه لتخفيف الضغط على مياه الآبار الجوفية .من جانبه نوه مدير عام الحدائق والتجميل وعمارة البيئة بالأمانة المهندس يوسف بن عبدالله المقهوي، بأهمية استخدام نظم الري الحديثة وتقنيتها، وكذلك استخدام المياه المعالجة التي من شأنها الارتقاء بأعمال التشجير وزيادة الرقعة الخضراء بالمدن، كذلك زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء.وتتناول جلسات الورشة أسس تصميم وتنفيذ شبكات الري، والمياه المعالجة والصيانة الدورية والمواد المستخدمة، إلى جانب نظام التحكم المركزي وتقنية المياه المعالجة.// انتهى //13:37ت م0094