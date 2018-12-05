جيزان 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق05 ديسمبر 2018 م واساستقبل المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس بمقر الإدارة اليوم, عددًا من طلاب وطالبات التربية الخاصة لمشاركتهم الاحتفاء باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة للعام 2018م, حيث دشن الشعار الخاص بإدارة التربية الخاصة.وأعرب الدكتور الأحوس عن سعادته بمشاركة الطلاب والطالبات من هذه الفئة الغالية في هذه المناسبة والتي تمثل تعريفاً بحقوق ذوي الإعاقة وواجبات المجتمع نحوهم وإبرازاً للموهوبين منهم، مشيراً إلى أهمية إشراكهم في جميع المجالات لاكتشاف مواهبهم ودعمهم وحثهم على الإبداع لزيادة إنتاجية الوطن, مؤكدا أن كل الأجهزة المجتمعية والتعليمية في خدمة طلاب التربية الخاصة كونهم جزء مهم من أبناء هذا الوطن ونتطلع لخدمتهم لما لهم من دور كبير في المستقبل.وشدد على أن وزارة التعليم تهتم بأبنائنا وبناتنا من جميع الفئات دون تخصيص وتحفزهم على الإبداع والتميز ليكونوا عناصر فعالة منتجة تبني مستقبل يعمه النماء والازدهار، مقدماً الشكر لطلاب وطالبات التربية الخاصة والقائمين على رعايتهم في إدارة التربية الخاصة بنين وبنات لجهودهم الكبيرة لتقديم أفضل الخدمات للطلاب والطالبات.‬من جانب آخر استقبلت المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم جازان رحاب مسلم طلاب وطالبات التربية الخاصة وشاهدت عدداً من الفقرات التي قدمها الطلاب والطالبات, فيما تم تكريمهم في ختام الزيارة.// انتهى //13:38ت م0095