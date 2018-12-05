مكة المكرمة 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسدشن المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي اليوم مبادرة "قافلة التميز", التي ينظمها ويشرف عليها مركز التميز "بنين - بنات", وتستمر لعدة أيام .وتأتي هذه المبادرة ضمن برامج ومبادرات نظمها المركز بهدف نشر ثقافة التميز بين جميع المستفيدين الداخليين والخارجيين من منسوبي الإدارة العامة من شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية والفنية ومراجعي الإدارة والتعريف بجائزة التعليم للتميز وطرق الترشح لها وآلية التسجيل في كل فئاتها والرد على جميع الاستفسارات والتساؤلات التي تخص المشاركين والمشاركات في فئات الجوائز المختلفة مع توزيع نشرات تعريفية بالجائزة وأعمال المركز.// انتهى //13:41ت م0096