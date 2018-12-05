الرياض 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتب سموه بقصر الحكم اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، أعضاء اللجنة التنفيذية لبرنامج التوطين بمنطقة الرياض التي يرأسها معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري .وأطلع رئيس وأعضاء اللجنة سموه على نتائج الاجتماعات والتوصيات والتقارير الإحصائية .// انتهى //13:43ت م0097