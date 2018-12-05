عنيزة 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسعقد المجلس البلدي لبلدية محافظة عنيزة اليوم جلسته الـ 38 ، برئاسة رئيس المجلس فهد بن غانم المطيري .واستضافت الجلسة المشرف على مشروع المخطط الإرشادي ببلدية عنيزة المهندس محمد عبدالله المانع ، ومدير مشروع المخطط الإرشادي من الشركة الهندسية محمد سعد عبدالجليل ، وجرى مناقشة الملاحظات المقدمة من المواطنين .واستعرضت لجنة الخدمات والتواصل خلال الجلسة تقريرا عن ملتقى الديوانيات ورغبة البلدية في استكمال برنامج حفظ النعمة ، فيما تدارس المجتمعون تقرير لجنة الشؤون الفنية والمشاريع عن مشروع امتداد طريق الملك سعود مع طريق عمر بن الخطاب وأهمية امتداده إلى طريق المطار.// انتهى //14:03ت م0104