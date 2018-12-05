الرياض 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسحصد مدرب نادي الفيحاء الصربي سلافوليوب موسلين جائزة أفضل مدرب لشهر نوفمبر الماضي والمقدمة من رابطة الدوري السعودي للمحترفين ، فيما ذهبت جائزة أفضل لاعب إلى الكاميروني لياندر توامبا المحترف في صفوف نادي التعاون.ونجح الصربي موسلين بالخروج من مواجهات فريقه خلال شهر نوفمبر دون أي خسارة ، حيث تغلب على الفتح في أول أيام نوفمبر بهدفين مقابل هدف ، وبنفس النتيجة تغلب على فريق الاتحاد في اليوم العاشر ، قبل أن يتعادل في اليوم الـ 22 مع الحزم بهدف لمثله ، ليختتم الشهر بالتعادل بالنتيجة ذاتها مع فريق الأهلي ، ليضيف 8 نقاط إلى رصيده السابق " 4 نقاط " ، ويصل إلى المركز العاشر برصيد 12 نقطة.في حين ترجم الكاميروني توامبا أفضليته بانتزاعه صدارة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بعد أن سجل 8 أهداف خلال مواجهات فريقه الـ 10 ، بواقع 34.78% من إجمالي أهداف التعاون البالغة 23 هدفاً والتي جعلته ثاني أفضل خط هجوم، وبمعدل 0.80 هدف في كل لقاء، مع إمكانية زيادة غلته التهديفية في حال تمكن من التسجيل في لقاء فريقه المؤجل والذي سيجمعه بنظيره الرائد أواخر ديسمبر الجاري.ويبتعد لياندر بفارق هدف عن أقرب منافسيه وهم السوري عمر السومة (الأهلي) والفرنسي بافيتمبي غوميز (الهلال) والأرجنتيني كريستيان غوانكا (الاتفاق) في قائمة الهدافين، إذ يمتلك كل منهم في رصيده 7 أهداف.// انتهى //14:08ت م0105