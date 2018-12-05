أبها 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسنظم نادي أبها الأدبي أمس, محاضرة بعنوان " تراث الحكاية الشعبية والهوية.. الحكايات العسيرية أنموذجا", تحدث خلالها الأكاديمي الدكتور شاهر النهاري وأدارها وليد الشهري.وقدم النهاري شرحًا عن الحكاية الشعبية تكونها و أهدافها، مستشهدًا بنماذج منها, مؤكدًا أهمية تنظيم فعاليات متخصصة في الحكايات الشعبية وتوثيقها بما يوازي دورها الثقافي والاجتماعي.بعد ذلك, فتح باب المداخلات للحضور ، حيث دار نقاش مع الدكتور النهاري حول تأثير كتب التراث في الحكايات الشعبية المحلية, ووسائل الحفاظ على الحكاية الشعبية, وتوثيق الجيد منها بصفتها ترسم ملامح مراحل تاريخية مهمة, وتعطي صورة جميلة عن قيم وعادات المجتمع.// انتهى //15:52ت م0173