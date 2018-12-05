الدمام 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسأكد مدير عام قطاع التخطيط الاستراتيجي وتطوير الاستثمار بالهيئة الملكية بالجبيل وينبع بدر بن ناصر الشمّري ارتباط الأهداف الاستراتيجية للهيئة وتناغمها التام مع رؤية المملكة 2030 في محاورها الاستراتيجية وأهدافها العامة في الوصول إلى اقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي، وطن طموح.وأوضح أن حجم استثمارات مدن الهيئة الملكية للجبيل ورأس الخير تصل إلى 689 مليار ريال، منها 577مليار ريال أجمالي حجم الاستثمار الصناعي بنسبة 84% و39 مليار ريال أجمالي حجم الاستثمار السكني والتجاري بنسبة 6%، و 73مليار ريال أجمالي حجم استثمارات الهيئة الملكية بنسبة10%.جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته اللجنة اللوجيستية بغرفة الشرقية اليوم في مقرها الرئيسي في الدمام.وقال الشمري إن الاهداف الاستراتيجية للهيئة تتمثل في: النمو، وقاعدة المستثمرين، ومدن التميز، والكوادر المميزة، والأداء المالي، مبيناً أن جميعها مرتبطة برؤية المملكة 2030، حيث أن الهدف الاستراتيجي للهيئة (النمو) والعمل على توسيع قاعدة الصناعات من خلال زيادة عدد المدن وحجم الإنتاج الصناعي، ولأجل ذلك تعمل على توفير بيئة استثمار خدمية منافسة لجذب الاستثمارات، زيادة حجم الاستثمارات والانتاج الصناعي.من جانبه أكد عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية سعدون الخالدي، إن رؤية 2030، وما انطوت عليه من توجهات جديدة في بنية الاقتصاد الوطني بتنويع القاعدة الاقتصادية وفتح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في عملية التنمية، الأمر الذي شكّل انطلاقة جديدة لمختلف الهيئات والجهات بإعادة رسم مساراتها لتواكب الأهداف والتطلعات المرجوة، ومن ضمنها الهيئة الملكية للجبيل وينبع، التي لها باع طويل في تحقيق النجاحات وأخذت تلعب دورًا كبيرًا نحو مواكبة الرؤية في تشجيع المكون المحلي وخلق فرص جديدة في العمل والإنتاج.وأهاب الخالدي بالمستثمرين للاستفادة من الفرص الواعدة التي تتيحها الهيئة في كل من الجبيل وراس الخير والتي تشكل قيمة مضافةـ تدعم كافة التوجهات والاهداف الاستراتيجية التي أكدت عليها رؤية المملكة 2030، داعياً كافة رجال الاعمال، خصوصا المستثمرين في المجالات اللوجيستية المختلفة، للاستفادة من جملة من الفرص الاستثمارية التي توفرها الهيئة، ما يعني دورا أوسع وأعمق للقطاع في الاقتصاد الوطني.وفي ختام اللقاء كرم عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية سعدون الخالدي الضيف بذرع تذكاري.// انتهى //15:52ت م0174