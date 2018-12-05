الدمام 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسكرم أمين عام جمعية البر بالمنطقة الشرقية المشرف العام على اللقاء السنوي الخامس عشر للجهات الخيرية في المنطقة الشرقية سمير بن عبد العزيز العفيصان، اليوم في مقر الجمعية في الدمام 168 متطوعا شاركوا في اللقاء السنوي الـ 15 للجهات الخيرية الذي افتتحه مؤخرا صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالمنطقة الشرقية بحضور معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، في فندق الشيراتون بالدمام.واكد العفيصان، إن جهود المتطوعين ودورهم البارز في نجاح الملتقى الـ 15، مبيناً أن الجمعية تهدف من استقطاب المتطوعين إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 في التطوع والوصول إلى مليون متطوع بالمملكة خلال عام 2030.وأضاف بأن الخطة الاستراتيجية للجمعية تسعى لجذب المتطوعين وتوفير الفرص التطوعية وحث أفراد المجتمع على المشاركة في هذه الفرص، مبينا أن المتطوعين باللقاء السنوي نظموا لقاء للمساهمة في دعم المتطوعين في مختلف اللجان وذلك لنقل رسالة اللقاء وأهدافها إلى أفراد المجتمع.يذكر أن عدد المتطوعين المسجلين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بلغ 50 ألف متطوع كما تسعى الوزارة إلى تسجيلهم عبر منصة إلكترونية مختصة بالتطوع تهدف إلى الوصول بالمتطوعين إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 في العمل التطوعي.//انتهى//15:53ت م0176