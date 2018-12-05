أبها 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسنفذ مركز التميز بتعليم منطقة عسير أمس، ورشة تدريبية بعنوان: " طريق التميز المؤسسي"، بمقر مكتب التعليم للبنات بخميس مشيط ، وذلك بحضور رئيستي الشؤون التعليمية والمدرسية بالمكتب نهاية الشهري، ومنسوبات مكتب تعليم بللحمر .وقدم الورشة مشرف التميز المؤسسي علي الزهراني، عن طريق الربط مع مركز التطوير المهني للبنين، معايير ومؤشرات التميز المؤسسي بمجالاتها المختلفة، واختتمت بمداخلات واستفسارات الحضور .يذكر أن مكتب التعليم للبنات بخميس مشيط تقدم لجائزة التميز المؤسسي لمكاتب التعليم في دورته العاشرة .//انتهى//15:53ت م0177