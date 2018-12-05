عام / تعليم عسير يدرب مكاتب التعليم على التميز المؤسسي
الأربعاء 1440/3/27 هـ الموافق 2018/12/05 م واس
أبها 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واس
نفذ مركز التميز بتعليم منطقة عسير أمس، ورشة تدريبية بعنوان: " طريق التميز المؤسسي"، بمقر مكتب التعليم للبنات بخميس مشيط ، وذلك بحضور رئيستي الشؤون التعليمية والمدرسية بالمكتب نهاية الشهري، ومنسوبات مكتب تعليم بللحمر .
وقدم الورشة مشرف التميز المؤسسي علي الزهراني، عن طريق الربط مع مركز التطوير المهني للبنين، معايير ومؤشرات التميز المؤسسي بمجالاتها المختلفة، واختتمت بمداخلات واستفسارات الحضور .
يذكر أن مكتب التعليم للبنات بخميس مشيط تقدم لجائزة التميز المؤسسي لمكاتب التعليم في دورته العاشرة .
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15:53ت م
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