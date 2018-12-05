تريم 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, برنامج التدريب والتأهيل المهني لمعيلات الأسر بمديرية تريم في وادي حضرموت.وعبر الوكيل المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي, عن شكره المملكةَ ممثلة بالمركز على دعمه الشعبَ اليمني في مجال الإغاثة والأعمال الإنسانية والتنموية، مؤكداً أن هذا المشروع سيحسن من دخل المعيلات اللاتي فقدن مصدر الدخل وسيخفف من معاناتهن.من جهتها قالت منسقة برنامج معيلات الأسر الدكتورة أسماء الشقري: "إن هذا البرنامج يهدف إلى تحسين معيشة النساء المعيلات والأسر الأشد فقرًا ، من خلال التدريب المهني والحرفي وتدريب المستفيدات في جوانب التسويق والدخول إلى سوق العمل وممارسة المهنة ، مشيرة إلى أن المشروع سينتهي بتسليم المستفيدات أدوات المهنة التي تمكنهن من العمل.ويهدف مشروع تحسين سبل العيش باليمن إلى دعم قدرة المجتمعات على الصمود وتطبيع الوضع العام في اليمن من خلال تعزيز التعافي الاقتصادي المبكر ودعم القطاع الزراعي ومشاريع كثافة العمالة ومشروع تأهيل الشباب و المعيلات.// انتهى //15:53ت م0178