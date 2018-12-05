الباحة 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسأطلق محافظ المخواة نايف بن محمد الهزاني اليوم، فعاليات اليوم العالمي للتطوع، والذي نفذه مستشفى المخواة العام بالتعاون مع فريق سواعد التطوعي .واستمع الهزاني الى شرح متكامل عن جهاز الصدمات الكهربائية الأوتوماتيكي، والذي يشكل وجودة أهمية قصوى في تقديم الخدمات الإسعافية العاجلة لإنقاذ حياة من يتعرضون لبعض الأمراض والنوبات القلبية.من جهته أثنى محافظ المخواة على جهود المستشفى بالمحافظة في تفعيل مناسبة اليوم العالمي للتطوع، مشددا على أهمية وجود فرق تطوعية تقوم بمهام توعوية وتثقيفية، إضافة إلى الخدمات الأسعافية .ودعى إلى تواجد الفريق بتجهيزاته خلال إقامة فعاليات مهرجان إمارة الباحة الربيعي بالمخواة، والذي سينطلق أواخر الشهر القادم، مرحباً بإقامة الدورة التدريبية للإسعافات الأولية المقدمة هذا اليوم لمنسوبي المحافظة.يذكر أن مستشفى المخواة العام نفذ العديد من الفعاليات التطوعية بمناسبة اليوم العالمي للتطوع أستهدفت الكلية التقنية والمعهد الصناعي بالمخواة ومجمع مدارس المروة، حيث زار فريق طبي نسائي المدرسة لتقديم محاضرة تثقيفية لمنسوبات المدرسة.//انتهى//15:53ت م0179