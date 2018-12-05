الباحة 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسافتتح وكيل إمارة منطقة الباحة للشؤون التنموية صالح بن محمد القلطي، اليوم, فعاليات اليوم العالمي للتطوع، بحضور مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد علي بن خضران المنتشري، وذلك بقاعة النادي الأدبي بالباحة.وبدأ الحفل الخطابي لهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، عقب ذلك ألقى مدير الدفاع المدني بالباحة كلمة رحب فيها بالجميع, مثنيًا على جهود الحكومة الرشيدة في مجال التطوع بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وعلى جهود سمو أمير منطقة الباحة رائد العمل التطوعي الأول في المنطقة، مقدماً الشكر لجميع الجهات المشاركة والفرق التطوعية المختلفة على مايبذلونه تجاه أعمال التطوع.بعد ذلك, ألقيت كلمة المتطوعين, حيث ألقاها نيابة عنهم الأستاذ ياسر بن علي السالمين.ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن تدريب المتطوعين والمتطوعات على أعمال الدفاع المدني, الذي جرى تنفيذه في إدارات الدفاع المدني بالمنطقة, فيما جرى تكريم الجهات المشاركة في انجاح برنامج اليوم العالمي للتطوع, كما جرى تكريم المتطوعين والمتطوعات المتميزين.وفي الختام, قدم وكيل إمارة منطقة الباحة للشؤون التنموية الشكر للجميع، مشيداً في الوقت نفسه بالجهود التي بذلها الدفاع المدني في مجال التطوع في المنطقة.// انتهى //15:53ت م0181