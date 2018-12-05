جدة 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسشاركت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) ، في هاكاثون الابتكار الصحي التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا(MIT) ، الذي نظمته الجمعية العلمية لخريجي زمالة ابن خلدون ، وانعقد مؤخراً بمقر جامعة الأميرة نورة في الرياض .وجمع الحدث ، الذي شارك فيه أربعة خريجين ، و10 طلاب من كاوست مبتكرين من خلفيات متنوعة في جلسات شملت العصف الذهني عززت روح التعاون في الابتكار .وتمثلت المشاركة في 10 مسارات للتعامل مع 10 مواضيع مختلفة في مجالات الرعاية الصحية والعلوم والهندسة والتطوير الأعمال ، وشارك في كل مسار 100 شخص يعملون على مشاكل محددة تتعلق بهذا الموضوع ، ويتماشى هاكاثون الابتكار الصحي ، الذي عُقد برعاية مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ، مع تخصصات عدد من المشاركين من الجامعة.يُذكر أن زمالة ابن خلدون عبارة عن منحة للعالمات والمهندسات السعوديات الحاصلات على درجة الدكتوراه من كاوست لإجراء ابحاثهن في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) ، بالتعاون مع المنظمات والجامعات المحلية الأخرى بدعم من شركة أرامكو السعودية.// انتهى //15:53ت م0182