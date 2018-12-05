عام / "كاوست" تُتيح لطلابها وخريجيها المشاركة في هاكاثون الابتكار الصحي
الأربعاء 1440/3/27 هـ الموافق 2018/12/05 م واس
جدة 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واس
شاركت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) ، في هاكاثون الابتكار الصحي التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا(MIT) ، الذي نظمته الجمعية العلمية لخريجي زمالة ابن خلدون ، وانعقد مؤخراً بمقر جامعة الأميرة نورة في الرياض .
وجمع الحدث ، الذي شارك فيه أربعة خريجين ، و10 طلاب من كاوست مبتكرين من خلفيات متنوعة في جلسات شملت العصف الذهني عززت روح التعاون في الابتكار .
وتمثلت المشاركة في 10 مسارات للتعامل مع 10 مواضيع مختلفة في مجالات الرعاية الصحية والعلوم والهندسة والتطوير الأعمال ، وشارك في كل مسار 100 شخص يعملون على مشاكل محددة تتعلق بهذا الموضوع ، ويتماشى هاكاثون الابتكار الصحي ، الذي عُقد برعاية مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ، مع تخصصات عدد من المشاركين من الجامعة.
يُذكر أن زمالة ابن خلدون عبارة عن منحة للعالمات والمهندسات السعوديات الحاصلات على درجة الدكتوراه من كاوست لإجراء ابحاثهن في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) ، بالتعاون مع المنظمات والجامعات المحلية الأخرى بدعم من شركة أرامكو السعودية.
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15:53ت م
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