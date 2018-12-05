المدينة المنورة 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسكرم مساعد محافظ المؤسسة العامة للتقاعد للشؤون التأمينية سعود الجهني, منسوبي مكتب فرع المدينة المنورة بمناسبة تحقيق الفرع للمركز الثالث والجائزة البرونزية في جائزة المدينة المنورة للأداء الحكومي المتميز عن فرع التميز في تحقيق رضا المستفيد، ناقلاً تحيات معالي المحافظ على هذا الإنجاز.كما زار مساعد محافظ المؤسسة سعود الجهني, مركز الخدمة الشامل، والتقى بعملاء المؤسسة وبمنسوبي المكتب, وهنأهم على حصولهم على الجائزة, مبدياً سعادته بهذه الجائزة التي تتوج الجهود المبذولة في الفروع والمكاتب كافة من أجل تحقيق رضا المستفيدين وتنفيذ إستراتيجية المؤسسة 2022.وكان صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس أمناء جائزة المدينة المنورة للأداء الحكومي المتميز قد كرم الفائزين بالجائزة في دورتها الخامسة خلال حفل أقيم الشهر الماضي في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات في المدينة المنورة.يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد تقدم خدماتها من خلال 60 فرعاً ومكتباً في مختلف مناطق المملكة لخدمة أكثر من 1.3 مليون عميل.// انتهى //15:53ت م0183