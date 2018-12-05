السيح 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسدشن محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي اليوم, فعاليات حملة "بيئتي مسئوليتي الوطنية" بحضور مدير تعليم الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي، وذلك في قصر الملك عبدالعزيز التاريخي بمدينة السيح.وتهدف الحملة التي تنظمها مدرسة ابن خزيمة الابتدائية بالسيح بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، للمحافظة على البيئة والمواقع السياحية والتاريخية والمنتزهات العامة، وتشتمل على عدة فعاليات ضمن البرنامج الوطني لحماية البيئة ومنها تشجير المواقع السياحية والتاريخية بمدينة السيح ، وتستمر الحملة لمدة أسبوعين.// انتهى //15:54ت م0184