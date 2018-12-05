الجبيل الصناعية 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واستنظم إدارة الأمن الصناعي والسلامة بالهيئة الملكية بالجبيل، حالياً، بمشاركة إدارة الطرق معرضاً توعوياً تثقيفياً لمنسوبي قيادة أمن المنشآت بالجبيل، بعنوان "السلامة العامة والقيادة الآمنة"، وذلك بمقر قيادة أمن المنشآت بالجبيل.ويهدف المعرض إلى رفع مستوى الوعي لدى أفراد ومنسوبي قوة أمن المنشآت في مجال السلامة والقيادة الآمنة والتعرف على نظام مدينة الجبيل الصناعية في ضبط وتحرير المخالفات والاطلاع على آلية إدارة الأمن الصناعي والسلامة في ضبط الأمن والمحافظة على الأرواح والممتلكات داخل مدينة الجبيل الصناعية.ويتضمن المعرض العديد من الأركان التفاعلية شارك في تقديمه عدد من المختصين من إدارة الأمن الصناعي والسلامة وإدارة الطرق بالهيئة الملكية بالجبيل، وضم الركن الأول معلومات عن الإطفاء والوقاية من الحرائق والآليات التي تستخدم في الإطفاء، وطرق كيفية التعامل من الحرائق، واستخدام مطفأة الحريق وبعض من العروض التدريبية عليها، والركن الثاني شمل معلومات عن القيادة الآمنة وأسباب الحوادث الرئيسية وطرق تفاديها، واستعرض الركن الثالث قسم الحركة المرورية بإدارة الطرق عمليةَ تغطية المدينة بكاميرات المراقبة المرورية داخل مدينة الجبيل الصناعية، وآلية رصد المخالفات، إضافة إلى إحصائيات الحوادث خلال العام المنصرم ومقارنتها بالأعوام السابقة والتي أظهرت تراجعا كبيرا في الحوادث بفضل الله ثم بفضل النظام المروري المتبع في المدينة.وأوضح مدير إدارة الأمن الصناعي والسلامة بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس سعيد الشهري أن المعرض جاء بهدف العمل على رفع مستوى الوعي لدى منسوبي قوة أمن المنشآت في جانب التوعية بالسلامة العامة والقيادة الآمنة و امتداد للتعاون المستمر بين إدارة الأمن الصناعي والسلامة بالهيئة الملكية وبين قيادة قوة أمن المنشآت في مجالات عدة من ضمنها هذا المعرض التوعوي والذي يسعى إلى تعزيز المفاهيم الهامة في السلامة العامة وكذلك معلومات وإرشادات عن القيادة الآمنة وطرق تجنب الحوادث، وذلك حفاظاً على سلامة قائدي وقائدات المركبات والعاملين في مدينة الجبيل الصناعية بشكل عام.ويأتي هذا المعرض الذي انطلقت فعالياته يوم الأحد الماضي، و لمدة أسبوع، ضمن البرامج والرسائل التوعوية التي تقوم بها إدارة الأمن الصناعي والسلامة بالهيئة الملكية لتوعية المواطنين والمقيمين والعاملين داخل مدينة الجبيل الصناعية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.// انتهى//15:54ت م0185