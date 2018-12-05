بيروت 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 1,999 حقيبة مدرسية على الطلاب والطالبات السوريين في عدد من المدارس اللبنانية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان.وشمل التوزيع مدرسة "جابر أحمد الصباح الرسمية"، و مدرسة "أسطفان جوان عاصي الرسمية"، ومدرسة "جبيل الأولى الرسمية المتوسطة المختلطة"، ومدرسة "جبيل الثانية الرسمية المختلطة"، في محافظتي جبل لبنان و بيروت.وتأتي هذه المساعدات لدعم العملية التعليمية لأبناء الأشقاء اللاجئين السوريين في جميع دول اللجوء.// انتهى //15:54ت م0186