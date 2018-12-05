اجتماعي / التأهيل الشامل في جازان يحتفي باليوم العالمي لذوي الإعاقة غدًا
الأربعاء 1440/3/27 هـ الموافق 2018/12/05 م واس
جيزان 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واس
يحتفل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان، ممثلا بمركز التأهيل الشامل في جازان يوم غد , باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة للعام 2018م , بحضور مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الهندس أحمد بن محمد القنفذي , وذلك بفندق نوفوتيل بمدينة جيزان .
وسيتضمن الاحتفال توقيع عدد من الشراكات بين مركز التأهيل الشامل وعدد من الجهات بهدف تعزيز دور المركز في أداء مهامه تجاه هذه الفئة الغالية على المجتمع , فضلا عن التعريف بأهداف اليوم العالمي لذوي الإعاقة في زيادة الوعي لفهم معنى الإعاقة ، ودعم ذوي الإعاقة في جميع المجالات وتعزيز ثقتهم بأنفسهم .
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15:54ت م
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