جيزان 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسيحتفل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان، ممثلا بمركز التأهيل الشامل في جازان يوم غد , باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة للعام 2018م , بحضور مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الهندس أحمد بن محمد القنفذي , وذلك بفندق نوفوتيل بمدينة جيزان .وسيتضمن الاحتفال توقيع عدد من الشراكات بين مركز التأهيل الشامل وعدد من الجهات بهدف تعزيز دور المركز في أداء مهامه تجاه هذه الفئة الغالية على المجتمع , فضلا عن التعريف بأهداف اليوم العالمي لذوي الإعاقة في زيادة الوعي لفهم معنى الإعاقة ، ودعم ذوي الإعاقة في جميع المجالات وتعزيز ثقتهم بأنفسهم .// انتهى //15:54ت م0187