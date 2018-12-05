المدينة المنورة 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسأعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة, عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية للسعوديين والسعوديات بمرتبة (أستاذ , أستاذ مشارك, أستاذ مساعد ,مدرس لغة بالمستوى السادس)، في مختلف كلياتها بالمقر الرئيسي وبفروعها في محافظات المدينة المنورة, حيث سيتم استقبال الطلبات عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني ابتداءً الخميس 28 / 3 / 1440هـ حتى 6/4/ 1440هـ.وأوضح وكيل الجامعة الدكتور سلطان العمري, أن الجامعة تعمل على استقطاب الكوادر والخبرات الأكاديمية السعودية الشابة لتقديم خدمات تعليمية وبحثية متكاملة وَفْق أحدث المعايير، كذلك تحسين تكامل واستمرارية الخدمات التعليمة المقدمة عن طريق استقطاب وتطوير أعضاء هيئة التدريس والمباني والمشاريع الإنشائية بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 وخصوصاً فيما يتعلق بتحسين جودة الخدمات التعليمة بشقيْها التعليمي والبحثي.وبين العمري أن الشروط المقررة لشغل الوظائف تتضمن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية‎، وأن يكون لائقاً طبياً، وألا يكون المتقدم موظفاً حكومياً، وأن يكون حاصلاً على تقدير لا يقل عن (جيد جداً) في البكالوريوس، وأن يكون تخصص الدكتوراه امتدادًا لتخصص البكالوريوس والماجستير، وأن يجتاز المتقدم الإجراءات النظامية المتبعة لتعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، والالتزام بالمواعيد المحددة حسب تقويم أم القرى.ودعا المتقدمين إلى إرفاق المستندات المطلوب، المشتملة على نسخة من المؤهلات العلمية، ونسخة من الخبرات العملية، والسيرة الذاتية، وصورة من الهوية الوطنية، كذلك زيارة البوابة الإلكترونية للجامعة للاطلاع على التفاصيل والشروط والتخصصات المتاحة كافة www.taibahu.edu.sa.// انتهى //17:00ت م0217