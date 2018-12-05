مكة المكرمة 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسالتقى محافظ الكامل عايد بن محمد المدرع القحطاني اليوم, مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد العمري وذلك بمقر المحافظة.وجرى خلال اللقاء استعراض أعمال الهيئة بالمحافظة والخطط المستقبلية التطويرية التي تسهم في تفعيل دور الهيئة بالكامل وبحث كل ما تحتاجه من دعم سواءً في القوى البشرية أو الآلية حتى تستطيع القيام بمهامها بالشكل المطلوب والمميز.// انتهى //17:00ت م0219