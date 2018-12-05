مكة المكرمة 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واساحتفت كلية التربية بجامعة أم القرى ممثلة في قسم المناهج وطرق التدريس اليوم, باليوم العالمي للتطوع, بحضور عميد الكلية الدكتور علي بن مصلح المطرفي, وذلك بقاعة الاحتفالات بالكلية.وتحدث الدكتور علي المطرفي عن أهمية التطوع ودوره في حياة الإنسان وما يحققه العمل التطوعي من أثر على الفرد, مبينًا أن قسم المناهج يعمل دائمًا على طرح مثل هذه المبادرات المهمة لخدمة المجتمع.بعد ذلك, أطلقت هوية قسم المناهج وطرق التدريس الجديدة المتواكبة مع رؤية المملكة 2030 , المتمثلة في شعار القسم الجديد "شركاء الإبداع", الذي انطلق من رؤية ورسالة القسم المحدثة.وجرى إطلاق المبادرة التطوعية النوعية الإنفوجرافيك المرجعي للمناهج وطرق التدريس, التي تتطلع أن تكون أول مرجعية علمية عصرية للباحثين والمهتمين بالمناهج وطرق التدريس من خلال التصميم والإخراج الإبداعي والوصول إلى 500 موضوع في علم المناهج وطرق التدريس.// انتهى //17:01ت م0222