‎المدينة المنورة 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسدشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم, مجموعة من الخدمات لتطبيق الحرمين الشريفين الذكي ، وذلك ضمن سلسلة الخدمات التطويرية التي تقدمها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي, بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ صالح بن خالد المزيني.وأوضح مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالوكالة عبدالرحمن بن راشد الصاعدي أنه جرى إضافة خدمة إعداد التقارير الإدارية والميدانية, ومتابعة التقارير المحولة للموظف, وطلب الإجازة إلى تطبيق الحرمين الشريفين الذكي ، مؤكداً أن هذه الخدمات تأتي انطلاقاً من دور وكالة شؤون المسجد النبوي في تطوير منظومة الأعمال وتحسين مستوى الجودة بما يحقق رؤية دولتنا المباركة 2030.// انتهى //17:02ت م0223