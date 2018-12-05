حائل 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسنظم مركز تنمية المرأة والطفل بهيئة تطوير منطقة حائل ممثلاً بوحدة تنمية المرأة اليوم, اللقاءَ التنسيقي الموسع لتفعيل برامج وأنشطة العمل التطوعي, بحضور مديرة مركز تنمية المرأة والطفل بهيئة تطوير منطقة حائل سلوى نواف الزقدي, ومنسقة وحدة تنمية المرأة بالمركز هند صالح العليقي, ومشاركة 25 من المسؤولات والمهتمات في مجال العمل التطوعي النسوي.وأوضحت مديرة مركز تنمية المرأة والطفل بهيئة تطوير منطقة حائل سلوى نواف الزقدي, أن المركز يمضي في تنفيذ برامجه التنموية في إطار خططه التنفيذية التي تستند إلى مرتكزات رؤية المملكة 2030 وبرامج التحول الوطني التي من بين مستهدفاتها موضوعات المرأة والطفل والأسرة, مشيرةً إلى أن هذا اللقاء التنسيقي قصَدَ الى تفعيل برامج وأنشطة العمل التطوعي من خلال مراكز وأندية الحي, ولافتةً النظر إلى أنه يأتي كأحد توصيات اللقاء الأول الذي سبق وأن نظمه المركز عن تطوير برامج العمل التطوعي النسوي الأمر الذي يسهم في رفع نسبة المتطوعين والمتطوعات بمنطقة حائل كقيمة مضافة للمؤشرات الوطنية في هذا الجانب.واستعرض اللقاء العمل الذي تقدمه الجهات المشاركة في تفعيل العمل التطوعي الذي اشتمل على تفعيل برامج مراكز وأندية الحي كافة، منها ما يتعلق بالعمل التطوعي وتنسيق جهود الفرق التطوعية وتفعيل أنشطة وفعاليات وبرامج العمل التطوعي, كذلك تفعيل الشراكة مع فئات المجتمع المحلي ومنها المرأة والفتاة, بالإضافة إلى تفعيل عمل فرق العمل التطوعي النسوي في استشعار المسؤولية المجتمعية تجاه الأفراد والمجتمعات والبيئة المحيطة.كما ناقش اللقاء آليات تفعيل برامج العمل التطوعي في مراكز وأندية الحي وتفعيل التنسيق في هذا الجانب بين التعليم ممثلاً بوحدة الشراكة المجتمعية وأندية الحي والتنمية الاجتماعية والصحة والجمعيات المتخصصة كجمعية فخر التطوعية النسوية ومركز تنمية المرأة والطفل بهيئة تطوير منطقة حائل.من جهتها أكدت منسقة وحدة تقنية المعلومات بمركز تنمية المرأة والطفل بهيئة تطوير منطقة حائل أميرة حمدان الرويلي, استعداد الهيئة من خلال المركز لتقديم الدعم والمعلومات لبرامج التطوع بالاستفادة من منتجات المرصد الحضري المتعلقة بموضوعات المرأة والفتاة والطفل والأسرة.وأوصى اللقاء بأن يكون مركز الحي المتعلم و أندية الحي حاضنًا رئيسًا لغرس ثقافة العمل التطوعي وتنفيذ برامج التطوع وأن يكون المركز والنادي نافذة دافعة ومحفّزة للمرأة والفتاة للانضمام للفرق التطوعية النسوية كما تم رصد العديد من التوصيات العملية والتي سيتولى مركز تنمية المرأة والطفل بالهيئة تفعيلها مع الجهات ذات العلاقة بالتنسيق مع تعليم حائل ممثلاً بالشراكات المجتمعية .وفي ختام اللقاء عبرت المشاركات عن سعادتهن وتفاعلهن مع البرامج التنموية التي يطرحها مركز تنمية المرأة والطفل بهيئة تطوير منطقة حائل, كما أكدن على أهمية استمرار تكامل الجهود لتحقيق أهداف برامج التحول الوطني المتعلقة بالمرأة والطفل.// انتهى //17:05ت م0224