مكة المكرمة 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسعقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً في مكتب تعليم شرق مكة المكرمة اليوم, ملتقى "مجموعات التعلم المهنية للتعلم النشط", نفذته معلمات الدراسات الاجتماعية والوطنية تحت إشراف مديرة المكتب سارة بنت دخيل الدعجاني.‏واستهدف الملتقى معلمات الدراسات الاجتماعية والوطنية من جميع المراحل من أجل رفع الكفاءة المهنية لدى المعلمات, وتبادل الخبرات بين المعلمات في تطبيق استراتيجيات التدريس والتعلم النشط, واستخدام التقنية الحديثة كأداة توضيح وتحفيز على التعلم النشط, ورفع المستوي التحصيلي للطالبات.// انتهى //17:07ت م0226