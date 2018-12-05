حائل 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واساختتمت إدارة التدريب والابتعاث بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل اليوم, برنامج التعليم المدمج "التجربة الكندية", الذي استمر على مدى ثلاثة أيام بمقر مدرسة الكسائي الثانوية التابعة لمكتب التعليم جنوب حائل.وأوضحت إدارة التدريب أن البرنامج استهدف شاغلي الوظائف التعليمية بهدف رفع مستويات كفاءة الطلاب ودمجها باستخدام التكنولوجيا في التعليم ( SAMR ) والمطابقة للطريقة التي يتم تنفيذها في المدارس الكندية, مشيرة إلى أن البرنامج تضمن استخدام التقنية ونظرة عامة على مشروع "SAMR", وشرح مفصل عن برنامج "Google Classroom", وتطبيق عملي على البرنامج للطلاب والمعلمين على كيفية استخدامه, بالإضافة إلى برنامج "Kahoot".من جهة أخرى, زار الفريق الوزاري الذي يزور تعليم حائل اليوم, مكتب التعليم جنوب حائل, وعدد من المدارس التابعة له, ضمن زيارات تقييم الأداء النوعي لمنظومة قيادة الأداء الإشرافي والمدرسي.وشملت زيارة الفريق الوزاري الذي يمثله مشرف العموم بالوزارة فلاح العتيبي, يرافقه رئيس قسم العلوم الإدارية المشرف التربوي تركي القحطاني, مدرستي الجزيرة الابتدائية والصديق الثانوية, التقى خلالها بقادة المدارس والمعلمين, مطلعًا على الأعمال والجهود المقدمة, وأبرز أعمال مؤشرات الأداء الإشرافي.// انتهى //17:28ت م0231