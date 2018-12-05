مكة المكرمة 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 5 ديسمبر 2018 م واسأكد نائب رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة مروان شعبان أن المملكة لا تدخر جهدا في تسخير الإمكانيات كافة لخدمة ضيوف الرحمن من أنحاء العالم كافة، مطوّعة جميع الكوادر البشرية والتقنية المتاحة وتطويرها باستمرار لخدمة ضيوف الرحمن، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة التي تعمل من خلال ضوابط نظامية للحد من حالات التخلف التي تعقب مواسم الحج والعمرة".وبين خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بمقر الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة بين اللجنة الوطنية للحج والعمرة واللجنة التنفيذية لقطاع الحج والعمرة بالاتحاد اليمني السياحي أن الجانبين أبديا تعاونا ملموسا فيما يخص عمليات التنظيم المتبعة منذ دخول المعتمر عبر المنافذ حتى عودته سالما بعد أداء مناسكه، مبينا اعتزام اللجنتين تنظيم ورشة عمل مشتركة تهتم ببحث المعوقات ـ إن وجدت ـ أمام المعتمرين من الجمهورية اليمنية الشقيقة وإيجاد الحلول اللازمة بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة.ومن جهته أوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة لشؤون العمرة المهندس عبد الله قاضي أن التنظيمات التي تطبقها وزارة الحج والعمرة تأتي لضمان حصول المعتمر على الخدمة التي تليق به ولتلافي أي قصور وهناك ضوابط يتم تطبيقها بحق أي مخالف لهذه الأنظمة وذلك حفاظا على جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن موضحا أن هذه اللقاءات بين الاتحاد اليمني للسياحة واللجنة الوطنية للحج والعمرة تأتي للتنسيق المشترك وتعزيز جوانب القوة ومعالجة جوانب الضعف والملاحظات التي يتم رصدها خلال تأدية الاعمال والرفع بها للجهات ذات الاختصاص .من جانبه أكد رئيس الاتحاد اليمني للسياحة حسين الصباحي أن المعتمرين اليمنين يحتلون المستوى الثالث على مستوى العالم من ناحية أعداد القادمين إلى الأراضي المقدسة مبينا أن الأوضاع بشكل عام مطمئنة ولم ولن تحدث أي معوقات تذكر كما لم تسجل أي حالات تأخير تذكر بين المعتمرين اليمنين، حيث انتظمت الأمور وستستمر على هذا المنوال في ظل وجود اللقاءات والتنسيقات اللازمة بين الجانبين.وبين الصباحي أن التأشيرة الاليكترونية للمعتمرين من أهم أسباب زيادة إعداد المعتمرين اليمنيين نظرا لسهولة التعاملات الالكترونية وسرعتها لافتا أن الشعب اليمني متعطش للقدوم إلى المشاعر المقدسة حيث ساهمت الجهود المشتركة بين البلدين في تنظيم عمليات الدخول والخروج عبر المنافذ بكافة أشكالها، والتي ساعدت في استيعاب الزيادة المضطردة في أعداد المعتمرين، ووزارة الأوقاف اليمنية تعمل وفق خطة مسبقة لترتيب الأمور بشكل أفضل مع الوكالات والمعتمرين بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة، التي سخرت كافة إمكانياتها لتيسير قدوم الوفود اليمنية وأداء نسكهم بكل يسر وسهولة".وأفاد أن تنقل الحجاج والمعتمرون في المشاعر المقدسة يسير بشكل منظم ولم تعكره أي عقبات، حيث يتوافد آلاف اليمنين من جميع المناطق باليمن، بسبب وجود ضوابط على جميع المعتمرين، حيث تأخذ الوكالات الضمانات اللازمة من المعتمرين للتأكد من وصول ضيوف الرحمن إلى المشاعر وأداء نسكهم والعودة بعد إداء النسك وعدم تسجيل أي نسب تخلف.// انتهى //18:31ت م0253