الرياض 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسكشف الطبيب والجراح المختص بالطيور الدكتور البراء آل عثمان, عن 11 تحدياً تواجهها الصقور في المملكة العربية السعودية والعالم, التي تم حصرها من خلال الكثير من الدراسات الدولية العلمية المتخصصة.جاء ذلك في المحاضرة التي ألقاها في معرض الصقور والصيد السعودي الذي انطلق أمس في الرياض ويستمر حتى السبت المقبل.وبيّن الدكتور آل عثمان أن التحديات التي تواجه الصقور محلياً ودولياً تتمثل في التالي: الصعق بالكهرباء وشبك الصقور والتجارة غير المستدامة والتسمم غير المباشر بسبب المبيدات الحشرية ورصاص البندقية وتصادم هياكل من صنع الإنسان "كابلات علوية وتوربينات هوائية" والسرقة غير القانونية للبيض والفراخ وإزعاج الأعشاش وقت الحضانة, إلى جانب قتلها بالرصاص وتأثير تقلبات الجو القاسية وقت التفريخ, وضعف إنتاج التفريخ والافتراس وقلة طرائدها.// انتهى //18:31ت م0254