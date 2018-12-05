القاهرة 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 5 ديسمبر 2018 م واسأكد المؤتمر الثاني والتسعين لضباط اتصال المكاتب الإقليمية للمقاطعة العربية لـ "إسرائيل" على أهمية التنسيق بين الأمانة العامة للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لتنشيط وتفعيل المقاطعة على المستويات الرسمية والشعبية والعربية والدولية.وشدد المؤتمر في البيان الصادر في ختام أعماله بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم، على أن المقاطعة العربية والدولية لإسرائيل مستمرة في التعبير الإرادة الشعبية العربية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، مثمنًا مواقف بعض الشركات الدولية التي قررت عدم التورط في انتهاكات حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.وكان المؤتمر قد ناقش على مدى يومين العديد من الموضوعات المتعلقة بمبادئ وأحكام المقاطعة العربية، بما يشمل تطبيق الحظر وإدراج شركات على لائحة الحظر، وإنذار أو رفع شركات أخرى من اللائحة لاستجابتها لأحكام المقاطعة العربية، بالإضافة إلى متابعة وتوثيق الأنشطة والفعاليات التي قامت بها حركة المقاطعة الدولية (BDS) خلال العام الجاري.// انتهى //18:38ت م0255