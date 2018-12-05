عدن 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 5 ديسمبر 2018 م واسجدد نائب الرئيس اليمني نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن علي محسن صالح حرص الحكومة الشرعية والتحالف العربي الداعم لها على إرساء السلام وتهيئة الأجواء المناسبة لإنجاح المشاورات.وناقش خلال لقائه المفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن عادلًا القميري وعددًا من القيادات العسكرية، التطوراتِ الميدانيةَ والمستجدات واستمرار تصعيد المليشيات الحوثية المدعومة من إيران بتنفيذ عمليات هجومية وإطلاق المقذوفات والصواريخ والاعتداء على المدنيين في إشارة للنوايا التي يبيتونها تُجاه عملية السلام والمشاورات الجارية.وأشار - وَفْق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية - إلى أن القيادة السياسية تحمل نوايا صادقة نحو السلام العادل المبني على المرجعيات الثلاثة المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي ٢٢١٦ بما يحقق السلام الدائم ويؤدي إلى استعادة الدولة وينهي الانقلاب.// انتهى //18:39ت م0256