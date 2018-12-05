بيروت 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 5 ديسمبر 2018 م واسالتقى رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري في بيروت اليوم، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني الوزير أحمد التميمي.وبعد اللقاء، قال التميمي: "أطلعنا الرئيس الحريري على وضعنا في فلسطين وما تتعرض له القضية الفلسطينية من انتهاكات إسرائيلية على الأرض، بدعم أمريكي، وما نقل السفارة الأمريكية إلى القدس إلا نقطة جوهرية في قضيتنا، وباعتراف أمريكا بأن القدس عاصمة لإسرائيل بدأت الحكومة الإسرائيلية وعلى رأسها نتنياهو بعمل متغيرات جذرية على الأرض في القدس، سواًء على مستوى الأبنية أو الآثار او على مستوى الإنسان فهي تهدم البيوت والأحياء الكبيرة، وأصبحت تعتقل القيادات الفلسطينية ".// انتهى //18:43ت م0257