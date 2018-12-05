بيروت 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 5 ديسمبر 2018 م واسأعطى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جبران باسيل اليوم، تعليماته لتقديم شكوى إلى مجلس الأمن ضدّ إسرائيل حول خروقاتها المتكررة للبنان.وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن الوزير باسيل أعطى" التعليمات لتحضير شكوى ضد العدو الإسرائيلي إلى مجلس الأمن الدولي حول الخروقات الإسرائيلية المتكررة تجاه لبنان، التي تعد نحو مئة وخمسين خرقًا شهريًا ".وتخترق إسرائيل بشكل شبه يومي أجواء لبنان ومياهها الإقليمية، وتطالب لبنان الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها.// انتهى //18:47ت م0259