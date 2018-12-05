تونس 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 5 ديسمبر 2018 م واسأنقذ خفر السواحل الجزائرية 11 شخصًا تعطل مركبهم الليلة الماضية في عرض البحر على بعد 15 ميلًا شرق مدينة مستغانم شمال غربي الجزائر.وكان المهاجرون في طريقهم إلى أوروبا عندما تعطل مركبهم وكادوا يغرقون وفق تأكيدات حرس السواحل بالمنطقة.إلى ذلك، أحبطت دوريات أخرى عملتي هجرة مماثلة حاول 34 شخصًا القيام بها نحو إسبانيا انطلاقًا من شواطئ مدينة وهران القريبة على متن قاربين مطاطيين.// انتهى //18:56ت م0260