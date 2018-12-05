الرياض 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واساحتفلت المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، اليوم، في مقر جامعة الفيصل بالرياض، باليوم العالمي للتطوع، عبر تخريج وتكريم 95 متطوعاً ومتطوعة يمثلون الدفعة الثانية من برنامج التطوع في تخصصي الرياض، فيما أُعلن عن تأسيس مكتب برنامج التطوع في تخصصي جدة.وأوضح معالي المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض، أن المستشفى اختار شعاراً للاحتفال هو (#تطوعي_وطنيتي) كتجسيد حقيقي لمعنى البذل والعطاء للوطن والمساهمة في تنمية إنسانه ومؤسساته.وأبدى امتنانه للمتطوعين والمتطوعات من الشباب والفتيات الذين بذلوا الجهد والوقت وساهموا مع المستشفى في خدمة المرضى وتسهيل متطلباتهم وتوفير الرعاية الصحية لهم عبر برامج متعددة موضحاً أن الدفعة التي تم تخريجها وتكريمها وقوامها 95 متطوعاً ومتطوعة تمثل امتداداً للدفعة الأولى التي تم تخريجها في شهر مايو من هذا العام وقوامها 43 متطوعاً ومتطوعة ليبلغ مجموع المتطوعين الذين أنهوا الساعات المطلوبة 138 متطوعاً ومتطوعة خلال عام واحد منذ إنشاء البرنامج حيث أطلق رسمياً في شهر ديسمبر من عام 2017م.وبين الدكتور الفياض إن المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث تسعى إلى أن تصبح المرجع الأول والمثالي في المنطقة للعمل التطوعي في القطاع الصحي، تماشياً مع ما جاءت به رؤية المملكة 2030 ، لافتاً الانتباه إلى أنه جرى ربط برنامج التطوع مع إستراتيجية المؤسسة المتعلقة بـ "العلاقات المجتمعية" وتقوية التعاون والتفاعل الخارجي مع كافة شرائح وأوساط المجتمع وخلق فرص وتجارب مجتمعية محفزة تنمي من روح العطاء وتضعه في إطار مؤسسي فاعل.وأكد أن المستشفى يسعى لخلق فرص تطوعية لأبناء هذا الوطن الكريم داخل القطاع الصحي بما يخدم ويعزز قيم المجتمع وينمي مهارات وقدرات المتطوعين في مجالات التواصل والقيادة والتدرب والتعلم على كيفية التغلب على التحديات المعرفية والعملية والتي تنعكس إيجاباً على النمو المجتمعي كإسهام وإيمان بالدور الوطني، مشيراً إلى التعاون القائم مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في برامج التطوع مبيناً أن برنامج التطوع في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث سيكون ضمن المنصة الرسمية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية مما يتيح عرض الفرص التطوعية وربطها بالراغبين في التطوع.وأعلن عن تدشين مكتب التطوع في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في جده ليتكامل مع مكتب التطوع في المقر الرئيسي في الرياض كما دشن الموقع الإلكتروني لبرنامج التطوع على موقع المستشفى والذي يتيح للمتطوع التسجيل في البرنامج بالإضافة إلى الحصول على كافة المعلومات التي يحتاجها عن البرنامج والمستشفى بشكل عام تسهيلاً لمهمته.من جهتها قالت المشرفة على برنامج التطوع في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث حنان السيف أن عدد المشاركين في برنامج التطوع وصلت أعدادهم الإجمالية (1043) مشاركاً بعدد ساعات تطوعية بلغت (11124) ساهموا من خلالها في العديد من البرامج المختلفة لمساعدة المرضى وخدمتهم وتقديم العون لهم من خلال إشراف مباشر من مكتب برنامج التطوع.وفي نهاية الحفل كرم معالي المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض المتطوعين والمتطوعات كما كرم أعضاء مكتب برنامج التطوع والداعمين من القيادات التنفيذية والإدارات المختلفة.// انتهى //18:56ت م0261