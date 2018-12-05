إسلام آباد 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 5 ديسمبر 2018 م واسأكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، حرص بلاده على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع اليابان في مجالات التجارة والاستثمار والبنية التحتية وتنمية الموارد البشرية.صرح بذلك خلال لقاءه اليوم، في مكتبه مستشار رئيس الوزراء الياباني للأمن القومي كينتارو سينورا الذي يزور باكستان حاليًا.وأعرب عمران خان عن ارتياحه إزاء مستوى العلاقات بين باكستان واليابان، والروابط الودية القائمة بين البلدين.وأشار إلى أن باكستان ترحب برجال الأعمال اليابانيين للاستثمار لديها في مختلف القطاعات.من جانبه، أبدى المسؤول الياباني رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الثنائية مع باكستان، مشيدًا بجهود وتضحيات باكستان في الحرب على الإرهاب.من جهة أخرى، التقى مستشار رئيس الوزراء الياباني للأمن القومي كينتارو سينورا بوزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي في إسلام آباد، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات السياسة والدفاع والاقتصاد والتجارة، وأكدا العزم على تعزيز التفاعل رفيع المستوى.وقال قريشي إن باكستان تعد اليابان شريكًا اقتصاديًا مهمًا لها، مشيدًا باعتراف اليابان بتضحيات باكستان في الحرب ضد الإرهاب وبالتزامها بالعمل مع باكستان بهذا الصدد.// انتهى //18:59ت م0262