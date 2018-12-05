أبو ظبي 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسشارك مركز الملك سلمان للإغاثة الأعمال الإنسانية اليوم في الاجتماع الأول رفيع المستوى حول التعلم في مرحلة الطفولة المبكرة وتنمية الطفل في المناطق المنكوبة الذي ينظمه المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بمشاركة وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة في أبوظبي.ومثل المركز في الإجتماع مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية الدكتور عبدالله بن صالح المعلم ومستشارة المشرف العام للتدريب والتطوير الدكتورة حصة الغدير .وبحث الاجتماع الموضوعات ذات الأولوية التي تم تحديدها من قبل دولة الإمارات ومجموعة العشرين والمنتدى الدولي للحكومات والأمم المتحدة في إطار مبادرة "لكل امرأة ولكل طفل" بهدف بناء توافق في الآراء بين الجهات الصحية والإنسانية والتعليمية وذلك لاختيار البرامج والأولويات.وناقش المجتمعون ثلاثة محاور مترابطة بين "تنمية الطفولة المبكرة"و"التعلم في مرحلة الطفولة المبكرة" وهي "التغذية والصحة "و " التعليم " و " سبل العيش" و"تمكين المرأة" .وقُدّم عرض قصير عن كل محور يسلط الضوء على التحديات الحالية والحلول المقترحة قبل فتح المجال للنقاش حول مختلف البرامج التي يمكن الاستفادة منها وآراء المشاركين.وجرى اختيار المشاركين والمتحدثين من المنظمات والوكالات الإنسانية والمؤسسات الاكاديمية ووكالات الامم المتحدة وبرامجها لتبادل الخبرات مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة بالإضافة إلى منظمات محلية.ونوقشت الممارسات والمقاييس التي يمكن استخدامها كقائمة "إجراءات" لدمج "تنمية الطفولة المبكرة" و"التعلم في مرحلة الطفولة المبكرة" في الازمات الانسانية وكذلك في الانظمة الداخلية لإدارة المنظمات.//انتهى//19:03ت م0264