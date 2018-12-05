تبوك 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسدشن مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك العميد مهندس أحمد بن محمد الشهراني، اليوم فعاليات اليوم العالمي للتطوع، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والاهلية والفرق التطوعية، وذلك بمقر المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة.وأكد العميد الشهراني خلال كلمة ألقاها في الحفل الخطابي الذي نظم بهذه المناسبة, أن المديرية تحتفي باليوم العالمي للعمل التطوعي الذي يوافق الخامس من ديسمبر من كل عام ، على اهميه التعاون والمشاركة بين جميع أطياف المجتمع والجهات الحكومية في تحقيق مبدأ الامن والوقاية.وبين أن هذا الاحتفال يعد تعبيراً بسيطاً لدور هذه الشريحة من المجتمع الذين نذروا أنفسهم ليرسموا أروع التضحيات في سبيل المساهمة والمساعدة لإخوانهم في مختلف القطاعات الحكومية متى ما طلب منهم ذلك، إضافة إلى أن الاعمال التطوعية تزيد من ترابط المجتمع وتحقق الاستفادة الإيجابية في خدمه الوطن والمواطن في مختلف نواحي الحياه وتحقق التعاون والتفاهم والتكامل ببن الاجهزة الحكومية والمواطنين وتوحيد الجهود وتعزيزها خدمة للوطن ولمقدراته.ولفت الانتباه إلى أن المجال مفتوح لمن أراد الالتحاق بالعمل التطوعي المبادرة بالتسجيل بموقع الدفاع المدني أو زيارة شعبة المتطوعين بالمديرية التي تضم نخبة من المدربين الأكفاء لتأهيل المتطوعين وتدريبهم لإتقان مهارات وأعمال الدفاع المدني.وأشاد بالمشاركين والمتطوعين وفرقهم وجميع جهودهم لمساهمتهم بالمهام والاعمال المنوطة برجال الدفاع المدني تحقيقاً لتطلعات وتوجيهات ولاة الامر ـ حفظهم الله ـ .بعد ذلك قدم عرض مرئي من انتاج مديرية الدفاع المدني بالمنطقة عن اعمال الدفاع المدني والفرق التطوعية، نال استحسان الجميع، ثم قدمت كلمة الفرق التطوعية القاها بالنيابة عنهم أحمد معاضه تحدث فيها عن خطة مستقبل العمل التطوعي في رؤية المملكة2030 وذلك برفع نسبة عدد المتطوعين من 11 ألفاً فقط إلى مليون متطوع قبل نهاية عام 2030، مثنياُ على الدور الرائد الذى تقوم به مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك ودعمها لأعمال المتطوعين واحتوائهم تحت مظلتها، وتأهيلهم وتدريبهم وفتح المجال للراغبين بالتطوع والمساهمة بالجهود التي يبذلها رجال الدفاع المدني.وأشار إلى سعي الفرق التطوعية بمنطقة تبوك لأن تكون رائدة في مجال الاعمال التطوعية على مستوى العالم من حيث الاستدامة والتأثير والجودة، ورافدا في دعم المجتمع اجتماعياً وخيرياً وإنسانياَ.وفي ختام الحفل كَرّم مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك الفرق التطوعية والجهات الحكومية والاهلية الداعمة والمساندة والمساهمة في أعمال الدفاع المدني بالمنطقة .من جانب آخر عقد اليوم بمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك عقب الاحتفال باليوم العالمي للتطوع اجتماعاً وورشة عمل ضمت عدداً من ضباط وأفراد شعبة المتطوعين بالمديرية ورؤساء الفرق التطوعية العاملة بالمنطقة، تم خلالها مناقشة تعزيز التعاون وتنسيق الجهود وتوحيدها لتحقيق الأهداف المنشودة خدمة للمجتمع، إضافة لبحث سبل تطوير آلية التواصل بين الدفاع المدني والفرق التطوعية، كما تمت مناقشة تكثيف الجهود لنشر ثقافة العمل التطوعي.// انتهى //19:03ت م0266