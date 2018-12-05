وادي الدواسر 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسبارك محافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك ، المُنجزات التي حققتها كشافة إدارة التعليم بالمحافظة في منافسات التميز الأخيرة لجميع المراحل الكشفية التي نظمتها وكالة الوزارة للأداء التعليمي ( النشاط الطلابي – الكشفي ) واستضافتها إدارات التعليم في جدة والاحساء والشرقية، وأكد اثناء لقائه بهم اليوم في مبنى إدارة التعليم خلال حضوره افتتاح معرض " رؤية التطوع .. لبناء الوطن " بمناسبة اليوم العالمي للتطوع ، أن الكشافة يدعمون القضايا العالمية المتمثلة في تحقيق السلام والعدالة والأهداف الإنمائية للألفية ، وأن الحركة الكشفية مبنية أساساً على تقديم الخدمة التطوعية، وهو مايتفق مع رؤية المملكة 2030 في الجانب التطوعي.وكانت الإدارة قد نظمت اليوم لقاءً تكريمياً للمشاركين في منافسات التميز وفي مهرجان التعليم للتربية الكشفية الذي استضافته إدارات التعليم في الجوف وحائل وجازان حضره مدير عام النشاط الطلابي بوزارة التعليم الدكتور عبدالحميد بن أحمد المسعود ، الذي اشاد بكشافة تعليم المحافظة وحضورها الدائم والمتميز على مختلف الأصعدة وفي كافة المناسبات ، مثمناً جهودهم في تفعيل العمل التطوعي وفي خدمة وتنمية المجتمع .وأثنى المدير العام للتعليم بمنطقة نجران الدكتور محسن بن علي حكمي ، الذي شهد اللقاء التكريمي بتلك المنجزات التي حققتها كشافة تعليم وادي الدواسر على مستوى المملكة وأن ذلكيؤكد حسن التخطيط والتحضير الجيد والإيمان بالدور التربوي والتطوعي للحركة الكشفية .// انتهى //19:03ت م0267